En la sección de opinión de El Comercio del 26 de abril, el Sr. Andrés Vallejo hace un análisis de lo que él califica como acciones negativas de los candidatos y la señala como la campaña más sucia de la historia. Luego de leer este comentario, me queda la sensación de que en el fondo, el Sr. Vallejo nos trasmite su resentimiento y una incondicional defensa del candidato del partido del cual él ha sido dirigente durante muchos años, por el hecho de que quien ha enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción, en donde quiera que se encuentre, haya recordado a la ciudadanía y la opinión pública, las posibles irregularidades que se habrían generado en el proceso de contratación y ejecución del nuevo aeropuerto de Quito. No podemos ocultar nuestra admiración por la valiente lucha realizada por el Dr. César Montífar en sus incansables y valientes acciones por establecer responsabilidades penales de funcionarios públicos, que le ha llevado a probar y lograr sanciones contra altos e influyentes políticos. No es justo pretender descalificar una acción que representa la más importante gestión que debemos realizar los ecuatorianos en la lucha contra la corrupción.