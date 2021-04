¿Sabes qué es el biohacking?

El biohacking, ciencia ciudadana, o movimiento DIYbio (Do it yourself biology) es un movimiento social biotecnológico que ha estado creciendo durante los últimos años. Se trata de un grupo de personas que promueven el acceso libre a la ciencia y tecnología, es decir, buscan la democratización del conocimiento. Sus miembros poseen diferentes contextos, son desde estudiantes de colegio hasta PhDs. Todos colaboran con el objetivo de hacer ciencia con las mismas técnicas y métodos que lo haría una institución científica como tal. Los beneficios de pertenecer a esta comunidad es que puedes acceder a conocimiento y entrenamiento en tópicos de biología molecular moderna, biología sintética, ingeniería genética, entre otros. Además tienen algunos laboratorios comunitarios alrededor del mundo en donde desarrollan proyectos que buscan dar soluciones a problemas de la sociedad actual. Por ejemplo, el Open Insulin Project tiene como objetivo desarrollar un protocolo libre para producir insulina de calidad asequible para las personas que lo necesitan. ¿Serías parte de este movimiento?