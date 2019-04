Sobre Julian Assange

LEA TAMBIÉN

Las columnas de opinión ¿Assange es periodista?” de Sebastián Mantilla y “¿Assange periodista?” de Arturo Moscoso, contienen varios errores que desinforman a los lectores de EL COMERCIO. Ambas columnas alegan similares argumentos.

Julian Assange y Wikileaks han sido laureados con premios internacionales (más de 20 a la fecha) por asociaciones de periodistas de Italia, Francia, España, Brasil, EE.UU., Reino Unido, Australia, entre otros, y prestigiosas organizaciones como Amnistía Internacional o The Economist. El premio más reciente fue el GUE/NGL, para periodistas y defensores del derecho a la información, dentro del Parlamento Europeo, recibido a nombre de Assange por la Premio Nobel de la Paz Mairead Maguire, el 15 de Abril 2019. Ninguno de esos premios son por “robar” información. Ni Assange es un hacker (lo fue como adolescente) ni Wikileaks hackea información. Si bien no se trata de periodismo convencional, Wikileaks recibe, verifica, analiza y publica información. Ha publicado más información sensible y reveladora que cualquier otro medio (más de 10 millones de documentos) y no ha tenido que retractarse de ninguna publicación. Wikileaks no “selecciona” información; pone a disposición del público todo el material que recibe. Ha publicado sobre decenas de países, empresas y grupos de poder que esconden información de interés público, incluyendo decenas de miles de documentos sobre Rusia (Spy files Rusia, septiembre 2017) y sus aliados.



El retiro del asilo político al periodista Assange, el ingreso de la policía británica a la embajada y la consiguiente entrega del asilado a sus perseguidores, viola la legislación internacional y nacional en materia de asilo, y recibe la condena de la comunidad de derechos humanos y por la libertad de expresión a nivel mundial.