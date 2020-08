La Asamblea Nacional y su calificación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sorprendido he leído en la prensa, que están preparando a través de la comisión de biodiversidad, iniciar el proceso de juicio político contra el Sr. Ministro de Finanzas, Richard Martínez, a quien no tengo el gusto de conocerle personalmente.

A través de esta nota, les recomiendo reflexionar muy bien en sus propósitos y la razón, es, que no tienen la autoridad moral, ni ética para dicho fin; les hago acuerdo que su credibilidad por parte de la ciudadanía, está en un 2%, es decir que están incapacitados, no calificados y todos tienen rabo de paja para realizar cualquier proceso de juicio político a ningún funcionario.



No será más bien que desean desviar la atención ciudadana para no seguir cayendo más profundo al fango de donde han caído, lo sorprendente es que en esta comisión, hay personajes que están siendo investigados por el desvío de fondos del hospital de Pedernales, que coincidencia.