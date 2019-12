Hoy no circula con más carros

LEA TAMBIÉN

La AMT hizo un balance preliminar: el número de carros nuevos que ingresan al parque automotor de Quito cada 30 días subió de 3 800 a 4 500 en los últimos cuatro meses.

Este dato debe ser suficiente para que la Secretaría de Movilidad suspenda inmediatamente la aplicación de esta medida.



En las horas pico el tráfico continúa igual que antes. Estaba visto, si lo mismo sucedió en el 2010 cuando se implementó el Pico y Placa que se dijo era provisional en tanto se desarrollaban las medidas definitivas.



Si no hay el suficiente transporte público con seguridad, comodidad, puntualidad y si las rutas de los buses no contemplan traslados transversales, es imposible que no aumente el número de carros nuevos o usados. Si no tiene cómo llegar a su destino hasta exponiendo su vida con asaltantes o con perros sueltos en la calle que le matan, no le toca otra.



Nuevas medidas en el mismo sentido como la propuesta rotación de placas sólo va a incrementar el número de carros sancionados por la confusión adicional que se va a crear.



La repavimentación no es una razón ya que esto debe ser manejado por zonas con restricción de circulación y vías alternas, no parando a toda la ciudad.

Se podría por ejemplo evaluar el cobro por congestión con un pago por el ingreso a zonas de congestión vehicular.



La solución parece que es más difícil que el Hoy no circula, pero se requiere un plan técnico. El daño que nos estamos haciendo con los nuevos carros obligados a entrar a Quito es irreversible.