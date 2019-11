América agitada

LEA TAMBIÉN

Agitada está nuestra América desde Brasil que puso en libertad a Lula, en Argentina el presidente Macri perdía las elecciones frente al centro izquierdista Fernández, en Lima el presidente Vizcarra fue respaldado por FF.AA. y ha demostrado solidez y seguridad para enfrentar a la oposición e imponer lo que manda la Constitución. Luego en Ecuador, en los primeros días de octubre violentas bullas que se desatan merced a un poco meditado paquete de medidas que enfurecieron a la comunidad indígena, a la par fue aprovechado por infiltrados extranjeros castro-chavistas -correístas causando lo que es de dominio público, estos colectivos tomaron rumbo a Chile, lo que sorprendió al mundo por lo prolongado de sus protestas y vandalismo. Chile al igual que Ecuador está pagando caro las secuelas de estas acciones en lo económico, turístico etc., Colombia también hizo sonar sus protestas contra los programas que pretende establecer el presidente Duque; de Venezuela ni qué hablar es cada vez más secundada por la potencia soviética sin vislumbrar un cercano despertar de libertad para el pueblo venezolano. Nicaragua sigue bajo la dictadura disfrazada de democracia como su par llanero, llegamos a México un peso pesado en provocar sacudones que afectan nuestras economías, presenta un panorama escéptico de lo que va hacer AMLO, iniciales del presidente López Obrador que sabe que no podrá extender mucho su doctrina tipo siglo 21, la política mexicana con su vecino del norte influyendo. Nosotros los sudamericanos nos sensibilizamos con un enorme problema que sufren los aztecas, el narcotráfico, trata de personas, crimen organizado etc.



Auguramos mejores días para nuestra América, hay mucho por hacer.