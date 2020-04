LEA TAMBIÉN

Con la afectación de la pandemia en nuestro país, hemos escuchado medidas que provienen del Ejecutivo, sugerencias del Congreso, acciones particulares encomiables, trabajo sacrificado de todo el equipo de la salud, colaboración de Fuerzas Armadas y Policía; y, otros que hasta sugieren cambios de política con acercamientos a Cuba o Rusia; pero, acciones para el sector agrícola y la cadena de producción involucrada: Nada.

Especialmente, en nuestra Sierra, los productos que consumimos no vienen por obra de gracia o porque nos venden en los mercados; provienen de nuestro suelo, trabajado, sembrado, cuidado y una vez terminado el proceso inicial viene la etapa de cosechas, manejo y posteriormente comercialización; todo lo anterior manejado en una muy grande proporción por los agricultores.



Además, para producir, los agricultores no trabajan solos; dependen de otros círculos que los apoyan: proveedores de semillas, locales de expendio de abonos, insecticidas, fungicidas o nematicidas; luego, vienen los transportistas para movilizar los productos; solo entonces los productos llegaran a nuestros mercados.



Otra consideración que debe puntualizarse es que los productos de la Sierra son cíclicos; debemos estar conscientes que tenemos que sembrar en la época apropiada y no cuando termine la cuarentena que se ha contagiado con la inacción para el sector agrícola de las esferas gubernamentales de nuestro país.