Ojalá hoy entendamos que la corrupción es un crimen

La humanidad está volviendo a vivir circunstancias, que evocan el fin de una etapa, al menos se espera que algo que comienza, en algún momento tendría que finalizar, mucho tiempo hemos pensado que lo que hace daño, hay que pasarlo por alto; hacerlo a escondidas o con inimaginable creatividad para que el daño sea menos perceptible.

Lo fácil e inmediato de recibir algo indebido, que no viene del sudor de nuestra frente, rompe con el lema: “a cada quien le toca, lo que le corresponde”. Ya nos dijeron esto antes: “el pan que viene de la corrupción, está manchado con sangre”. Sigue pasando el tiempo y continuamos en la indiferencia: lo que otros roban, lo que otros se llevan, lo que otros derrochan, no es mi problema, al final es plata del Estado y no sentimos que algo nos quitan directamente; aunque hoy, si se habla de contribuciones especiales (focalizaciones, desvinculaciones, reducciones, etc.); porque el mal ya estuvo hecho. Inclusive se escucharon voces que decían atrozmente: que es parte de la dinámica de lo público que, si haces alguna obra: carreteras, hospitales, escuelas, puentes, aeropuertos, etc.; lo “normal” sería que te lleves un porcentaje por tu supuesto altruismo e iniciativa. Entendimos muy mal, el dinero y los bienes de los demás, deberían ser la esencia del Estado; y deben ser cuidados más que las propias pertenencias, lo que nos llama a obrar honradamente y eso es simplemente “No robar”; uno de los mandamientos de la Ley de Dios, lo hemos olvidado y no lo relacionamos todavía con el “No matar”. Pues, hoy cuando no hay dinero, cuando no hay recursos y cuando la gente se muere en las calles, porque en el Estado, no existe la capacidad de acogida y todo se esfumó. Entonces nace la duda o la certeza absoluta: hemos nacido pobres o la corrupción nos empobreció y nos está matando. Todo lo mal habido; está manchado con sangre y cada gota derramada, cada ser que partió y cada dolor que hoy se siente, solo la justicia divina, saldará el justo pago.