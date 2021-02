Estimado señor Andrés Maldonado Granizo: Luego de leer su carta del cinco de este febrero al señor Director de EL COMERCIO, lamento mucho haber herido sus sentimientos de padre amoroso porque escribí lo siguiente: “La corrupción nos ha acompañado desde que fuimos parte del gran imperio español en el que no se ponía nunca el sol de la sed del oro hasta nuestros días en que esta sed nos ha secado la garganta y nos ha convertido en una nación esqueleto, de huesos tendidos en el desierto de una gran iniquidad. Ya lo son las pequeñas poblaciones de la costa manabita y en especial Pedernales sacudida por un sismo, víctimas de una voracidad que se ha tragado todo el dinero de la reconstrucción. Van ya cinco años en que los enfermos no tienen dónde curarse. No debemos quedarnos impávidos, mongoloides, ciudadanía en que nuestra identidad es el síntoma de Down social, pero sin inocencia, sino cargada de una mudez moral de espanto. La crisis que nos azota, mayor que la de los años cincuenta del siglo pasado en que estábamos a punto de sucumbir por el Tratado Secreto Mosquera -Castilla, a punto de ser engullidos desde el norte por Colombia y desde el sur por Perú. Hoy nos engulle la corrupción.” (“Vacuna contra la corrupción”, 24 de enero de 2021).



El ejemplo de su hijo y de su amor por él me ha conmovido. Ofrezco mis disculpas al Colectivo Down y felicito a la presidente de la Asociación que, velando por ellos, defiende sus derechos al respeto.