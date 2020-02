Obesidad y desnutrición

LEA TAMBIÉN

Si parafraseamos a San Agustín diríamos: “la obesidad no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano” 35 de cada 100 niños entre 5 y 11 años tienen sobrepeso, la mayoría viven en zonas urbanas. Una enfermedad de y en la ciudad. Niños menores de 2 años tienen un 27,2% de desnutrición crónica, la mayoría vive en la ruralidad. Si agrupamos los dos datos, más del 60% de la población menor de 11 años tiene una o más de estos males.

En el reparto territorial tenemos que Santa Elena con el 36,40%, Chimborazo y Bolívar con algo más del 35% encabezan la lista de provincias con mayor incidencia de desnutrición de menores de 5 años y en la de menores de 2 años se suma Tungurahua. El Oro con 16.65% Guayas con 17,74 % son las con menor desnutrición. ¿Qué paso?



El factor geográfico es determinante parece, pero sobre todo estos dos males se los puede contrarrestar sin mayores recursos de los que ya se invierten; sino con mayor coordinación territorial para la verificación y control de lo que comen esos niños. Si el gobierno central no coordina con los GADs, su lucha en solitario será ineficiente (los dos indicadores han crecido según la encuesta Ensanut 2018), si las políticas no van dirigidas a controlar algunos alimentos “populares y baratos” que son los mejores agentes para estos males no hay salida. Muchas cosas son contradictorias en Ecuador: hay sobrepeso y desnutrición. ¿Qué dirán sobre esto los candidatos?