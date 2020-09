Un nuevo peligro para el Medio Ambiente

LEA TAMBIÉN

Desde que inició la pandemia hemos sido testigos del daño que le hacemos a la naturaleza los humanos.

Varios ecosistemas se han visto “liberados” del virus llamado humanidad.



Los datos que arrojan los científicos, con respecto a la contaminación ambiental en el mundo son muy alentadores, ya que han disminuido los índices de contaminación.



Sin embargo, no hemos tomado en cuenta la contaminación ocasionada por los insumos médicos.



A partir del mes de marzo se ha evidenciado un incremento abismal de venta de mascarillas.



No es de sorprenderse que, en muchos casos, las personas han optado por usar mascarillas de tela para dejar de utilizar las mascarillas desechables.



No obstante, en los centros de salud en donde se atienden pacientes con covid-19, no se utilizan mascarillas reutilizables, por lo que las mascarillas desechables son el “pan” de cada día en los hospitales.



Es necesario que la ciudadanía comience a utilizar mascarillas reutilizables, para así poder disminuir la cantidad de basura.