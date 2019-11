Sobre un nuevo libro

LEA TAMBIÉN

No quiero presionar ni nada por el estilo, porque no me corresponde hacerlo, pero sí quiero pedir que se pongan en los zapatos de los lectores de EL COMERCIO que no se sienten atendidos por tan importante medio de comunicación. Ha pasado más de una semana y no he visto ni una letra del lanzamiento de mi nuevo libro, que se presentó con gran éxito en Librería Rayuela y uno de cuyos ejemplares dejé para usted la semana pasada. ¿Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda entre los que requerimos que se publiquen los hechos de cada día? Consternado por esta actitud discriminatoria y excluyente para conmigo, quedo agradecido por, al menos, publicar esta carta para que los lectores sepan cómo se nos trata a unos y a otros.



Rubén Darío Buitrón