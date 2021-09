Por un nuevo día de vida

Gustavo Ramos Mancheno

Entre naturaleza verde, y subido a una colina, respiro temprano aire puro y con Dios en oración estoy. Contemplo sus maravillas y alrededor siento vida; su creación es perfecta, nadie igualarla podrá. Mis ojos son tan pequeños para mirar el horizonte; solo con los ojos de mi alma puedo abarcarlo todo. La brisa fría y fresca viene a mí en caricias; y mis pulmones se llenan de abundante aire puro. Desde una hormiga pequeña hasta una yerba en el piso; flores y arbustos, animales y aves, todos llenos de vida. Y yo entre lo creado, admiro y exalto su obra, mientras me pregunto: ¿En verdad, existen ateos? Si ellos no creen en Dios, no deberían creer en nada; ni en ellos, ni en sus proyectos, simplemente. ¿La materia todo lo alcanza?

Y veo a las aves alegres que desde el amanecer cantan, y a su Creador agradecen la vida que les ha dado. Ellas se alimentan siempre de la madre naturaleza; como dice la Palabra: “Todas tienen su alimento”. A veces los animales a los humanos enseñan que hay un ser superior que crea y lo controla todo. El mundo que sufre conflictos y mortal pandemia; desastres naturales y humanos, a Dios de corazón pronto vuelva. Y reflexiono nostálgico en las víctimas de la pandemia; cuántos se fueron tan pronto, y cómo otros afectados quedaron.

Y contemplo maravillas en el cielo: el sol, el arcoíris, blancas y grises nubes; luna y estrellas; y tantas aves en sus vuelos. Y mientras a Dios exalto, de pronto una llovizna cae, es otro de sus lenguajes para evidenciar que Él está presente. ¡Qué perfecta es su obra!, las horas del alba y crepúsculo; las noches y nuevos días, todo en perfecta armonía. Y, ¡qué decir de los tiempos! que regulan las estaciones, aquellos hermosos escenarios magistralmente musicalizados por Vivaldi.

Y nos quedamos pequeños ante los reinos de la naturaleza; las leyes físicas y químicas, los estados de la materia; la vida y la muerte, el orden del universo; y tantas cosas que aún no conocemos. ¡Cómo no sentirle entonces a Dios! en cada maravilla creada; y en nuestro propio cuerpo humano, la creación más perfecta. Y, de vuelta al hogar, la vida continua; el amor de la familia es algo más que materia. Entre naturaleza verde, y subido a una colina contemplo, exalto y a Dios agradezco por un nuevo día de vida.