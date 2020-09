Nueva Normalidad

LEA TAMBIÉN

Ha terminado el estado de excepción, y se respira cierta libertad en la ciudadanía. Sin embargo, lo que no ha terminado es la pandemia, y el covid sigue siendo una amenaza para todo aquel que está expuesto. Es importante recordar a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, que sean responsables y no se expongan si no fuese necesario, ya que en sus manos está el deber de cuidar a nuestros adultos mayores evitando contagiarlos.