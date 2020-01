Una nueva meta para cumplir

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Corporación 31 de Diciembre ha logrado superar exitosamente varios retos en la gran fiesta de fin de año en Atuntaqui.

Hacer que la tradición no se pierda y perdure en el tiempo considero que fue, inicialmente, uno de sus principales objetivos; más sin embargo hoy en día no solo se ha logrado cumplir con ello, sino engrandecer la tradición integrando cada vez más a jóvenes, mujeres y niños ha sido una prueba superada con notoriedad. Hoy en día, cuando la activa participación de agrupaciones y ciudadanía en general ha fortalecido esta fiesta, el reto se ha vuelto aún más complejo; pues integrar la participación de la gente y planificar de forma legal y ordenada las actividades no debe ser la prioridad. Hacer que la tradición del remedo y la careta sean la esencia de estas festividades, diferenciándose de un desfile de la alegría o pregón con alegorías y ordenadas coreografías, debe ser el principal objetivo. La tradición de fin de año nació, independientemente del sitio exacto y de año que haya sido, como un sano y respetuoso remedo que los atuntaqueños hacían a sus autoridades de turno, a sus amigos, a sus vecinos y hasta dentro de sus propias familias; animados y caracterizados con la jocosidad y alegría que derivaron, al pasar de los años a esta tradición, en una gran fiesta de fin de año. El reto ahora es más grande, pues la organización, con sus logros y sus detalles por afinar, ha tomado ya un rumbo que de manera ineludible ha trascendido a nivel nacional e internacional; pero el objetivo de fondo, el entender que la tradición se fundamente en el remedo, en el uso de la careta, en la jocosa pero respetuosa caracterización o imitación a la realidad, la tradición de hacer nuestras propias caretas y elaborar nuestros carros alegóricos de manos y creatividad, es lo que se debe motivar, cultivar e impulsar para los años que vienen adelante.