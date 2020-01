Nueva experiencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Siempre hay experiencias nuevas que se pueden pasar. Hace pocos días viajé a Manta en Tame para asistir al matrimonio de mi nieto. Estaba acompañada de dos de mis hijos. Uno de ellos era el padre del novio.

Llevaba su terno para el matrimonio en una bolsa y mientras estábamos en la sala de espera dejó esta bolsa en el asiento adjunto. Al subir al avión se acordó que el traje se le había quedado en la sala de espera. Éramos de los primeros en subir al avión y el momento de entrar mi hijo le comunicó a la azafata de su olvido. La señorita, con muy poca gracia le indicó que sentía pero que no podía regresar a recogerlo ni pedir que lo enviaran pues no podían demorar el viaje (desde ese momento hasta la partida faltaba más de 20 minutos, tiempo más que suficiente para hacer la diligencia). No hubo forma de que la azafata ayudara a solucionar la situación, razón por la cual tuvimos viajar a Manta sin el terno y tratar de solucionar luego el problema.



En cualquier parte la empresa estaría dispuesta a ayudar al cliente pero Tame piensa que a los clientes se les puede tratar en la forma más despectiva.¿Se puede incrementar el turismo sin posibilidades de protesta y que lo viajeros estén dispuestos a aceptar el mal trato porque son indispensables? ¿Hasta cuándo los ecuatorianos y seguramente también los extranjeros, tendremos que aguantar situaciones similares?