Nueva democracia

El país necesita liderazgo, honestidad, solidaridad, hasta sacrificio de todos, para salir de la peor crisis: moral, social, económica, seguridad... de su historia.

La sociedad debe proponer y exigir los cambios coyunturales y estructurales.



Las Funciones del Estado deben elevarse para estar a la altura de las graves circunstancias.



Primero, el Sr. Presidente, debe cumplirle al Ecuador las ofertas de campaña: “ Cirugía Mayor...”; “ Recuperar lo robado”; “Comisión Anticorrupción (C.A.) con asesoramiento, participación y/o acompañamiento de Organismos Internacionales (O.I.)”.



Segundo, elaborar planes de emergencia en todos los campos del plan político, deberían salir propuestas Reformas y/o Enmiendas a la Constitución, para consultarlas y ponerlas en vigencia con los resultados de las “votaciones” en el 2021; por ejemplo: Requisitos para asambleístas, título y experiencia en legislación y fiscalización-no puede ser 18 años(¡!)-. Reducir a la mitad los 137- con respetables excepciones, no aportan-. Disminuir a un asesor; en los países nórdicos, donde mejor funciona la Democracia, se movilizan en transporte público, no tienen ni secretaria y la oficina les sirve de dormitorio. Volver al nombre de Congreso y hacerlo bicameral, con requisitos y número apropiados; el Senado debe nombrar a los principales de los organismos de control.



Regresar a las 3 Funciones. La “Participación Ciudadana” debe hacerla la C.N.A. con participación de la sociedad civil, por ejemplo: la infraestructura debería ser preocupación de los colegios de ingenieros y las facultades. Mejorar los requisitos de movimientos y partidos políticos -180 es una locura (¡!)-. El Estado solo debe financiar y garantizar debates obligatorios, para conocer propuestas y soluciones con el escaso dinero del pueblo, no se debe financiar a aventureros, vanidosos, irresponsables,... Regular los aportes a las campañas-una de las causas de la corrupción que nos agobia-.



El Ecuador, si no elimina al Estado ineficiente e inútil; no mejora la Educación, Salud, servicios básicos- internet- de calidad, especialmente para los pobres, marginados, la ruralidad; continúa el despilfarro, corrupción e impunidad, está condenado al subdesarrollo. “Es una locura el hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.A. Einstein.