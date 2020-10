Una nueva Constitución en Chile, ¿por la democracia?

LEA TAMBIÉN

Rechazan la Constitución de Pinochet y con el debido respeto, lo que se les viene es “una dictadura marxista con careta de democracia de la banda regional y mundial”, con toda su violencia, robo, asesinatos, narcotráfico y miseria. ¿No sufrieron el vandalismo terrorista del FSP y las brisas y tormentas bolivarianas? Los dictadores Castro han hecho bien su trabajo de 61 años ideologizando a la juventud. En Ecuador se han robado en 14 años más de cien mil millones de dólares “con total impunidad” y nos endeudaron “4 veces más que la partidocracia”, deuda criminal para los “¿nuevos jóvenes, herencia de los actuales”? Mintiendo y dividiendo un fiasco de Constitución-2008 con el 63.93%, casi 4 de cada 10 no apoyaron y fue hecha por Podemos de España, “desastre que no podemos salir”. ¿No tienen ojos para mirar al país más violento y saqueado de toda la historia de la humanidad: ¿Venezuela y al lado, la calamidad de Argentina y Bolivia? ¡Que Dios no lo permita, para bien de ese hermoso país hermano como es Chile y la América!