Nuestro Metro

Con enorme esfuerzo de los capitalinos, pues no hemos puesto ningún reparo a la administración anterior, pese a las mal pensadas posiciones de ciertos concejales que consideran que ocupar una concejalía es el lugar propicio para utilizarlo como tribuna política y no como una auténtica oportunidad de servir a su ciudad; El Metro ha venido avanzando y casi está listo.

Muy pronto podrá entrar en acción y para hacerlo, requiere de ejecutivos de primer nivel en el área del transporte masivo y especializado de una ciudad, como es el manejo de un Metro.



El señor Alcalde, de quien no conozco sus ejecutorias, por tanto, no puedo opinar sobre ellas, ha nombrado a un señor Yánez, de quien tampoco puedo opinar por no conocer su trayectoria, pero si puedo mencionar que es hijo de uno de los más prominentes propietarios del transporte urbano, quien ha sido o sigue siendo uno de los grandes opositores para que el transporte urbano entre en un verdadero proceso de modernización en beneficio de la ciudadanía. Simplemente, como experiencia, comprendo que su hijo, siguiendo los pasos de su padre, haya aprendido mucho sobre transporte urbano, probablemente debe haber seguido algunas materias universitarias; pero de ello a ser un técnico en el manejo del Metro como para ser su gerente, hay una enorme distancia.



Así se manejan nuestras instituciones municipales, que no deben ser tribunas políticas, sino verdaderas instituciones de servicio y administración de la Capital; por tanto, en cada una de sus áreas debe estar, como director, un experto en la materia y no el compadre o amigo de turno.



Señor alcalde y señor Yánez, soy un antiguo profesional arquitecto y por muchos años profesor universitario, que ama a nuestra ciudad y desea lo mejor de lo mejor para ella; reflexionen en sus responsabilidades y capacidades; no se lancen a una aventura, sin el conocimiento suficiente del tema. El manejo del Metro, como queda dicho, requiere de profesionales muy especializados.