Nuestra generación de la tercera edad en la pandemia

Con mucha razón en todos los países del mundo, la mayor preocupación y atención en esta crisis sanitaria se orientó a los sectores más vulnerables: niños, adultos mayores, personas con discapacidades; personas con enfermedades preexistentes, entre otras.

Sin embargo; no puede pasar inadvertido el informe del FMI sobre las ‘Perspectivas de la Economía Mundial’ y actualizadas en estos tiempos al abordar las implicaciones del envejecimiento de la población en la economía y la exhortación a que “los países deberían tomar medidas mucho más profundas para reducir el crecimiento de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población”.



Qué fuerte es procesar esta visión, que a lo mejor refleja el pensamiento no solo de esas élites de la economía mundial; cuando probablemente, es el pensar y es el sentir al interior de muchas familias, y de muchas sociedades.



Hoy en el país y en determinados sectores públicos y privados, a propósito de la crisis que enfrenta de la Seguridad Social, una de las mayores preocupaciones que viene discutiéndose es el del financiamiento para los siguientes años de las pensiones para jubilados, segmento poblacional de la tercera edad.



¿Cuál entonces nuestra posición frente a esta realidad? ¿reaccionar contra estos movimientos pro muerte de los viejos del mundo? ¿resignarnos a un confinamiento eterno hasta el último día de nuestras vidas? ¿demandar del Estado mayor atención a nuestra generación? ¿exigir a y futuros gobernantes un pronunciamiento más allá de la coyuntura electoral?



¡No, de ninguna manera! ¡La sociedad no nos puede excluir, tenemos mucho que aportar aún!