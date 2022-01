Cartas al director / 12 de enero de 2022

El nombramiento del canciller

Sorprende el nombramiento de un buen empresario, pero no ligado a las relaciones internacionales, como el nuevo Canciller Holguín. ¿Por qué no se da oportunidad para esta renovación a gente también con experiencia retirada o que tenemos 22 años y duplicamos las exportaciones del Ecuador a Bolivia siendo apartados de la gestión del estado por las cuotas políticas en el gobierno de Lenín Moreno, y luego no tomados en cuenta por el Presidente Lasso? El nombramiento uno se lo gana con experiencia , meritocracia. La formación del Canciller es de un experto en derechos humanos, convención del mar, cooperación , soberanía , movilidad humana, organismos multilaterales, negociación política, es un orador y voz del Ecuador en el mundo, ente tantos temas, lo cual toma largos años de experiencia manejarlos adecuadamente. U

n comentario desacertado de un Canciller puede romper relaciones con un país y otras consecuencias graves. Pese a que salí por la politización que sufrió cancillería , es preciso que el señor Vera y el señor Canciller conozcan que la Cancillería no son funcionarios lentos, sino , gente , que negoció eficientemente la paz con Perú, que logró cooperación con Israel en temas de seguridad, que atiende a millones de ecuatorianos en los consulados en situaciones dramáticas , que pruebe al mundo la cultura , gastronomía ecuatoriana, y que muchas veces tienen que poner del sueldo para sacar adelante una oficina comercial, cómo fue mi caso y muchos ex colegas que no perciben ni lo suficiente para vivir en el exterior, en la época de la dolarización vivieron sin sueldo meses.

Verónica Mora

Acuerdo de Economías Digitales

Las relaciones internacionales y comerciales han cambiado en 40 años y vamos a la Economía Digital. Los datos son “activos estratégicos clave para creación de la cadena valor” ya que son de naturaleza multidemensional, pues sus flujos transfronterizos constituyen valor social para las dimensiones económicas como a las de otras categorías. Luego de 12 años del Acuerdo Transpacífico se firmó el Acuerdo de Asociación de Economías Digitales-DEPA- 6/11/2021 por Nueva Zelanda, Singapur y Chile. China solicitó su adhesión el 11/1/2021.

El Acuerdo fija las normas globales para la Economía Digital que tiene el 15.5% del PIB mundial. Las exportaciones digitales fueron el 50% de la de servicios del mundo, generando cambios en los paradigmas tanto en las estructuras productivas como en la demanda de habilidades para la industria. Además, propicia las normas de futuras negociaciones comerciales, la Gobernanza digital y de los datos, creando confianza en los sistemas digitales, asegurar el flujo de datos, promover que las ‘pymes’ aprovechen las oportunidades de la digitalización del comercio, así como las normas multilaterales en el ámbito de la economía digital.

El país debería estudiar su adhesión al Acuerdo y estructurar ya, la Unidad de Investigación Mundial de Economía Digital, solicitando la cooperación del ITC/UNCTAD, y con ello alcanzar de manera técnica y eficiente “más Ecuador en el mundo”.

César Aurelio Molina Pérez