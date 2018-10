¡La noche oscura de Posorja!

LEA TAMBIÉN

San Juan de la Cruz, fue un fraile católico, místico y poeta, escribió un poema llamado la noche oscura, es una metáfora para describir una fase espiritual en los católicos. Los sucesos de la parroquia de Posorja perteneciente al Cantón Guayaquil, nos traen a la mente este poeta universal.

San Juan de la Cruz, explica el símbolo de la noche oscura, dijo que la noche en sí mismo contiene gran cantidad de sentidos: oscuridad, misterio, secreto, desnudez, vacío, sequedad, soledad, silencio en fin; entrar en la noche no es algo ajeno a la vida.



Las autoridades asombradas del execrable suceso cometido por una turba mal informada de hechos que no habían sucedido, buscan en medio del cemento y las cenizas como recuperar la confianza en sus ciudadanos basada en la institucionalidad del Estado de derecho. Y han decidido hacer brillar la justicia en medio de la noche oscura, tomando como evidencia los videos que transmitían en vivo en las redes sociales el execrable linchamiento, mientras los cómplices y encubridores pasivos, los espectadores que con gritos alimentaban a los 25 formaban un círculo como en la época de la inquisición quedando en la impunidad.



Dejándonos ya no a 24 mil ciudadanos que habitan Posorja perplejos, sino a todo el Ecuador. La noche oscura es más que una reflexión, es un ejercicio que nos conduce a la luz de lo que creemos y queremos ser; no esperamos que las autoridades nos conduzcan a la justicia Divina pero si a la terrenal.