La navidad durante la pandemia

Esta Navidad será diferente, no porque lo desee la gente, sino por las circunstancias que vivimos, lo que antes podías hacer con libertad, ahora lo debes hacer con precaución, pues, tu vida está en riesgo, ¿estás consciente? La pandemia llegó para confrontarnos, todo lo que tienes, bienes y cosas, no sirven si pierdes tu existencia, todo lo que eres, éxitos y logros, no tienen sentido si no posees salud, comprendes lo que pasa, o ¿vives un espejismo? Me desagrada lo que estoy mirando, ya no somos los mismos, somos indiferentes, el espíritu de la navidad se esfumó, no sé adónde se fue, no sé lo que ocurrió, pero, ya no celebran el nacimiento de Jesús, ahora le dan más importancia a lo intrascendente. Navidad o vanidad, tú decides, aunque no tengas para comer un pavo, disfruta con tu familia este tiempo, valora más tu vida, no tienes otra oportunidad, que está navidad en pandemia sea distinta, reflexiona y levántate para cambiar para bien. Oremos: Papito Dios, que la celebración de la navidad me brinde la ocasión para compartir más con mi familia, que pueda valorar lo poco o lo mucho que tenga, que el regalo más preciado sea mi propia existencia, que tenga salud y no me contagie con ninguna enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén. Pensando...Pienso: 1.- ¿Qué es para ti la navidad? 2.- ¿Quién es la razón de la navidad? 3.- ¿A quién bendecirás en esta navidad? Mateo 2:1.