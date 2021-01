Mutaciones, virus y vacunas

La pandemia está en pleno auge. Si lo comparamos a un partido de fútbol recién estamos a 20 minutos del primer tiempo. El virus siempre muta. Es como sacar copias de un original, éstas nunca serán iguales al primero. Este virus no saca cien copias, saca ciento de miles cada vez que se reproduce dentro del organismo. Las espigas que lo caracterizan tienen una punta y una base. La mutación encontrada en el Reino Unido hace 4 meses, que explotó en diciembre del 2020, se dio en su punta y se hizo 70 veces más rápido para contagiar. Es como tener una llave maestra para entrar en cualquier célula humana, aunque en recompensa produce más cantidad de defensas, pero su agresividad sigue siendo igual de mortal, por eso es más peligroso. Las mutaciones en la base o zona inmunogénica o RBD de la espiga se producen en años; el SARS Cov-2 al mutar su base en 7 años se transformó en covid-19 causante de este terror.

El principio de la vacuna es inyectar un virus que solo produzca defensas, pero que no enferme. La vacuna sigue siendo efectiva para todas las mutaciones de la punta. Entonces: ¿Cuál es la vacuna más efectiva? Cuatro criterios:1) La cadena de frío: Pfizer y Moderna es obligatoria, la AstraZeneca solo necesita un refrigerador, las vacunas de Johnson y Johnson, la china y la rusa no necesitan del frío. 2) Precio: la AstraZeneca 2 a 4 dólares. 3) Dosis: la Johnson una sola dosis y 4) Las reacciones. ¿Quién se vacuna primero? ¿Por qué el presidente y todos los ministros, los asambleístas, los alcaldes y los del COE no dan ejemplo? El Dr. Jaime Breilh dice que no terminamos la primera ola y seguimos con la mesa servida para el virus. Si los contagios aumentan, las camas de UCI también y todas están copadas.



El índice de mortalidad del virus es del 5%. En EE.UU.: con más de 300 000 muertos tienen 1.3% de mortalidad de los contagiados, Perú el 3%, México 9%, y Ecuador 6% con más de 200.000 contagiados. Las autoridades no controlan a los asintomáticos con pruebas rápidas, pero se matan culpando al pueblo, dañando la economía de la gente trabajadora y llenándose la boca con las vacunas. La mejor prevención ,la información, pero el COE ni pío. Los que ha pasado la enfermedad y tienen la IgG positiva, ni contagian ni se contagian. A ese estado debe llegar la humanidad entera para que el partido de fútbol de la pandemia termine, en unos 4 años.