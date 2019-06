El Municipio de Quito trata de cobrar su ineficiencia a los ciudadanos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sorpresivamente me entero que el Municipio de Quito, mediante una Liquidación Masiva por diferencias en el pago del Impuesto de Patentes Municipales por el ejercicio fiscal 2014, declarado en el 2015, pretende hacer un cobro a los ciudadanos porque aduce que “ha detectado inconsistencias en la información del Registro de Actividades Económicas Tributarias RAET de los sujetos pasivos personas naturales no obligados a llevar contabilidad” que se detallan en un anexo de más de 500 páginas que han publicado en la Gaceta Tributaria del Municipio.

El mencionado anexo se presenta sin orden ni concierto, no es alfabético y por lo tanto, quien lo quisiera examinar debería recorrer visualmente más de 20.000 nombres para localizar el suyo. Pero el problema es que las supuestas inconsistencias se originarían porque el sistema informático que el Municipio utiliza para generar la obligación, no contaba con las bases imponibles presuntivas por actividad. El ciudadano para pagar su patente, no declara un valor, es el sistema informático el que lo calcula y le indica el monto; por tanto, la responsabilidad sobre cualquier inconsistencia recaería sobre el propio Municipio, por ineficiente.Hay miles de ciudadanos indignados.¿Quién los defiende?