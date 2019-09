Mundial 2030 podría ser en Ecuador, Colombia y Perú

LEA TAMBIÉN

Se ha estado hablando acerca de una idea que ha ilusionado a muchos, y es que la prestigioso Copa Mundial de la FIFA se celebre en nuestro país, Colombia y Perú. Esta enorme noticia se dio debido a declaraciones del Primer Mandatario, Lenín Moreno, y ahora también en declaraciones de la Secretaria del Deporte sabemos que ya se han llevado a cabo conversaciones con los países vecinos acerca de esta idea, la cual ha sido bien acogida y que además se buscaría la ayuda de Conmebol para presentar la propuesta a la FIFA.

Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta la aptitud de Ecuador para ser sede de este prestigioso evento, y es que la FIFA, como mínimo pide estadios de 40 000 personas hasta cuartos de final, 60.000 para semifinales y 80 000 para el duelo inaugural y la final. En el país solo 3 escenarios pasan el corte: Monumental con un aforo de 57.267 espectadores, Rodrigo Paz Delgado con 41.575 y Capwell con un total 40.000, por lo que estos deberán prácticamente ser remodelados con muchas mejoras acorde a los máximos estándares de FIFA, sin embargo, con estos 3 estadios no sería suficiente por lo que se buscaría remodelar también estadios como el Olímpico Atahualpa y el Estadio Modelo. También existe el requisito de que entre los tres países deben tener instalaciones de entrenamiento y hoteles de concentración de primer nivel.



Entre todas estas exigencias, el país se vería en la necesidad de invertir una enorme suma de dinero, por lo que con la situación actual, muchos así mismo, no ven con buenos ojos a esta propuesta, sin embargo en mi opinión si bien el gasto sería alto, también lo serían las ganancias que nos dejaría el turismo de llegarse a realizar dicho evento en el país y no solo durante la celebración de éste, también a priori, y además sería beneficioso para el país el hecho de poder contar ya con estadios de primer nivel, por lo que en lo personal y como buen aficionado a este deporte, la propuesta me parece espléndida.