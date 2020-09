La verdad sobre las muertes por covid-19

LEA TAMBIÉN

Tras la pandemia del covid-19 muchas naciones y familias han perdido millones de vidas de una manera inesperada. Por eso surge la interrogante de si todos los casos informados en las noticias y por el gobierno son reales y actualizados. En mi opinión, no y esto no debido a que no quieran informar a la ciudadanía, sino a que ya no pueden contabilizar el número muertes.

Día tras día mueren personas en sus casas sin que nadie sepa, en la calle, o en otros lugares donde nadie los reporta o sus familiares no se enteran. Es por esto por lo que los gobiernos no pueden dar información actualizada y verídica siempre. Por esto creo importante que los gobiernos planteen soluciones para que sus ciudadanos sepan la verdad y de esta manera se cuiden más para que no se den más pérdidas de vidas.