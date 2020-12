Monumentos antihistoria

Hay quienes evidencian descontento en contra de algunos monumentos que perennizan la memoria de personajes que consideran ofensivos a nuestra historia, habiéndose inclusive ejecutado actos de extrema violencia, con el fin de aniquilar – destruir dichas esculturas.

Resulta extraño que estos personajes en la década pasada, no se pronunciaran contra la erección de monumentos dedicados a quienes no tiene relación alguna con la historia patria; tal y como sucediera con el monumento erigido al ex-presidente de Argentina Ernesto Kirchner en los exteriores de la antigua sede de la Unasur en la Quito; el cuál fue removido , así como también, callaron cuando se erigió en las inmediaciones del Barrio Las Peñas en Guayaquil, el busto dedicado a Ernesto ‘Che’ Guevara.



De la misma forma y en absoluto silencio se mantuvieron cuando se erigió el monumento dedicado al ex-presidente chileno Salvador Allende, en los exteriores del campus académico de nuestra Universidad de Guayaquil, al igual que nunca se pronunciaron respecto a la erección del monumento edificado en el campus de la misma Alma Mater, en dedicatoria a quien nunca se debió a ella como alumno ni profesional, Arturo Jarrín., de Alfaro Vive Carajo.



Estos hechos reflejan algo muy preocupante: Hay quienes, llevados por sus apasionamientos políticos e ideológicos extremos, pretenden interpretar la historia de manera sesgada; manteniendo silencio absoluto frente a la erección de monumentos dedicados a personajes foráneos e inclusive a quienes no tuvieron una vida de servicio dedicada a la patria, los hacen aparecer como ilustres, cuando en realidad fueron todo lo contrario y constituyen la anti-historia nacional.



Se debe imponer una normativa muy precisa, en lo referente a la erección de monumentos dedicados a hechos y personajes históricos; para no incurrir en situaciones como las que sucedieron en otros tiempos no muy lejanos y de ingrata recordación.