'La monetización debe ser trasparente'

Con este título, la revista Líderes del 20 de enero, publica una amplia entrevista a la Dra. Morden funcionaria de la agencia de bolsa Pierpont, de la cual vale destacar:

En el programa de monetización con el FMI solo se estaría contemplando la hidroeléctrica Sopladora, ningún otro bien, como algunos funcionarios lo declaran.



Si no se concretan las monetizaciones no quedarían muchas opciones, para la venta de bonos, por ejemplo, pues el Ecuador ya ha colocado más de USD 20 000 millones en el mercado.



No es prioritario el reperfilamiento de la deuda externa, pues el próximo pago de la amortización de los bonos debe hacerse el 2022. Lo urgente es el ajuste fiscal.



Los mercados interesados en invertir en el Ecuador están pendientes de la aprobación de las reformas a los Códigos de Planificación y Monetario, para demostrar el apoyo al Gobierno.



Es verdad que no se pueden eliminar todos los subsidios, pero es importante focalizarlos en la población que los necesita, pues no pueden beneficiarse de ellos todos los sectores.