Aissa Pazmiño Real

Hace 25 años vivíamos en un paraíso y no lo sabíamos, si… había uno que otro pillo, pero la vecindad lo sacaba corriendo, salíamos sin sentir miedo, jugábamos en la calle, nos reuníamos hasta tarde y nuestros padres no estaban con el alma en un hilo, había una tele en casa con 5 canales, respetábamos nuestros compromisos, decíamos a las 3 en el parque… Y a las 3 estábamos en el parque, los deberes requerían horas de esfuerzo en la biblioteca, leíamos y entendíamos, padres, maestros y adultos eran respetados, ni en sueños podíamos ser altaneros… (quedábamos con el cachete hinchado), pedíamos permiso y la bendición, nos sentíamos “malotes” usando peinados locos o ropa extraña, si cometíamos una falta acatábamos el castigo… calladitos.

La modernidad nos ha puesto en jaque, si salimos o salen nuestros hijos, literalmente estamos con taquicardia hasta entrar o verlos entrar a casa, no podemos tener paz en medio de tanto delincuente suelto, no se respeta la palabra, “nos vemos a las 5” faltando 10 minutos te mandan un WhatsApp…“lo siento, no voy”, ¿salir a conversar? Es un deporte extremo… corres el riesgo de no volver, reunirte con los amigos… ni soñarlo, no hay tiempo, están ocupados en el play, en los juegos en línea…, ahora no piden permiso, dicen, “pa… Ya vengo” no se sabe si en 2, 5 u 8 horas… y si se los llama al celu… se ofenden, dicen que son libres (pero no cocinan, no limpian, no lavan, los mantienen los padres), al levantarse o al salir no piden la bendición… “Hola” y “dame plata”… Los deberes son en Google… y se agotan, tienen 50 canales en la TV, internet, la tablet, la compu, el celu y se aburren… He aquí la modernidad.