¿Dónde está el Sr. Ministro de Defensa?

Lo último que se escuchó de él fue el recrudecimiento de las técnicas militares para hacer cumplir las disposiciones ante las medidas para combatir al coronavirus en un pueblo donde impera el hambre, el desempleo, la pobreza y principalmente la ignorancia y la total falta de cultura en una parte considerable de la población. ¿Y sus otras funciones específicas? Como la defensa de la clase militar, pues según creo, en las Fuerzas Armadas se practica el “espíritu de cuerpo” con todos, no solo con los militares en servicio activo, sino también con quienes están en servicio pasivo porque en un momento fueron la gloria de la institución y gracias a ellos permanecemos en la anhelada Democracia.

Señor Ministro debe exigir el pago de lo que el gobierno le debe al Issfa para cubrir los sueldos de los militares en servicio pasivo porque ellos sostienen a sus familias y cubren el gasto de sus medicinas. Ojalá este proceder no sea para obligar a que el Issfa pierda autonomía y pase a formar parte del quebrado IESS y evadir definitivamente la deuda de más de quinientos millones que mantienen con esa institución militar.



Espero que el no pago de los sueldos no se repita, peor, se haga costumbre porque si ya no tienen las armas físicas, tienen las de la justicia y de la gratitud.