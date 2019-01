Ministra romo debería renunciar

LEA TAMBIÉN

Nadie va a decir que la Policía Nacional sea una institución ejemplar. No lo es. Nadie va a decir que la Fiscalía y las cortes funcionen como nos gustaría. No, son ineptos. Pero tampoco se puede negar que fue usted, como varios otros, quienes en la Constitución del 2007-2008 cruzaron de manos a la Policía.



El uso gradual y proporcional de la fuerza, uno de los conceptos que su partido político impulsó en dicha Constitución, lastimosamente, se aplica solamente entre el Policía y el delincuente; no entre el criminal y la víctima.



Los policías actúan con miedo porque en vez de ser protegidos por las leyes que les exigimos defender, los acusan. ¿Por qué un policía arriesgaría su libertad, su futuro?



Usted y quienes defienden los derechos humanos de los delincuentes perdieron el norte. Se convirtieron en defensores de personas que no les importa la vida de los demás.



Estoy de acuerdo en que un policía no tiene que tener la libertad de andar por la calle disparando a mansalva. Pero en casos como este es sencillo: un francotirador, con la autorización expresa de un superior, pudo salvarle la vida a Diana y su hijo.



Vinicio Antonio Moya A.