La minería, un peligro para el futuro hídrico de Loja

Thalía Fernanda Córdova Loaiza

Cuando hablamos sobre la extracción de minerales lo primero que se nos viene a la mente es el dinero, debido a que estas actividades son el sustento de grandes potencias como Canadá o China. Los beneficios en números prometen ser la salvación para cualquier país subdesarrollado o en vías de desarrollo, pero el costo para el medio ambiente es tan alto que muchas de las veces solo se aplaude el beneficio y no se reflexiona sobre el daño causado. En Latinoamérica pensaríamos que problemas ambientales como el calentamiento, el smog, la deforestación o la inminente muerte de las fuentes hídricas no nos competen, pero lo cierto es que sí, las empresas transnacionales son un peligro para Latinoamérica y no tenemos que viajar a China para sentir el atropello de estas contra la riqueza natural de nuestro continente.

Aquí en Ecuador ya hemos olvidado lo que las petroleras intentaron ocultar bajo los suelos amazónicos, una muerte lenta, que estalló en una gran demanda por parte de las comunidades afectadas. En la actualidad este cuadro doloroso se repite con la minería poniendo en peligro la cultura, el agua y las vidas de las personas de la estrella hídrica del sur del Ecuador es decir “Fierro Urco”, aquí se forman tres ríos importantes el Tenta, el Guayabal y San Luis, los cuales proveen de líquido vital a sus alrededores, los defensores de esta tierra mágica y diversa sostienen que las empresas entran sin permiso, vulneran los derechos a la vida de las personas plantas y animales que viven ahí, todo esto con el permiso del gobierno que poco hace ante temas tan importantes como es el medio ambiente y el futuro de los recursos hídricos de Ecuador.