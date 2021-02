Minería, futuro del país

Un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán al abismo!.



Los procesos de la minería en el Ecuador son ignorados por el 95% de los ciudadanos.

En el mundo actual, con los avances tecnológicos y de innovación para remediación del impacto ambiental ya no se debe tener preocupación mayor acerca del tema. Se precisa que los entes reguladores tanto de los recursos hídricos como del medio ambiente sean exigentes en la aplicación de las normas legales que los rigen; allí está lo más importante. Designar a autoridades con vasto conocimiento en minería, probos y con experiencia de al menos diez años en la gerencia de proyectos.



En el mundo se produce 4047.7 TM de oro por un valor de 236.4 billones de dólares, siendo el 0.33% del PIB mundial. Las proyecciones de producción de oro a 10 años, 2022, de Thomson Reuters sitúan en 1355 TM, esto equivale a tres veces más, llegando a más de 600 mil billones de dólares.



No es posible que semejante riqueza sea desperdiciada por el Ecuador, cuando sólo por exportación de tierras auríferas se ingresa al fisco sobre USD 300 millones. Un gobierno sensato debe prohibir la exportación en tierras y obligar a que se les otorgue el mayor valor agregado. Es urgente que el país realice la Certificación del potencial minero por organizaciones internacionales y obtenga asesoría del Consejo Mundial del oro, de Codelco de Chile, del CME group, del Nymex, del Comex, si conocemos que Perú produce 188 TM, México 86, Brasil 67, Argentina 59, Chile 44 y 36.9 de cobre; que Perú cuenta con 590 TM de reservas.



No podemos olvidar que nuestros soldados derramaron su sangre por defender la Cordillera del Cóndor, sitio emblemático de heroísmo. Que cuatro desinformados quieran poner en riesgo el futuro de la economía no es dable. En el Azuay se ha manipulado politiqueramente con el desconocimiento casi general de la población; sólo el 20% de los ríos que bañan Cuenca podrían tener impacto ambiental, pero remediable; de allí que la generalización sea tramposa y discriminatoria, cuando se conoce que la agricultura y ganadería consumen 35 veces más agua que la minería. Pidamos sensatez a las autoridades y los ciudadanos hagan oídos sordos a los cantos de la partidocracia corrupta, enquistada en gobiernos locales y qué decir del nacional.