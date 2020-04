Millennials en contra de las clases virtuales

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes de los tres niveles de educación estamos recibiendo clases virtuales, pero, ¿realmente es el mejor método ante la crisis sanitaria para los estudiantes?

Niños, adolescentes y jóvenes estamos en un punto que el encierro nos está desgastando, este método está mucho más pesado, a comparación de una asistencia presencial, ya que docentes no paran de mandar trabajos, deberes, pruebas y exposiciones para “complementar” o “reforzar” las clases que recibimos mediante una aplicación; la gran mayoría sentimos inconformidad.



Ante esto existe una gran desventaja para los que no tienen los recursos necesarios para una computadora de escritorio, una laptop o un móvil promedio ¿ellos cómo hacen para recibir clases virtuales?



A mi parecer, deberían congelar este tiempo de educación e ir descontando los días de cuarentena de las vacaciones poco a poco en varios fines de ciclo, porque realmente, este no es el correcto método de estudio porque en casa existe mucha distracción y porque mandar “refuerzos” tampoco es el correcto método de enseñanza.