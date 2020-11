El metro en marzo

A cada rato las autoridades repiten que el metro estará operativo en marzo. El alcalde, el vicealcalde, los concejales y los gerentes de las empresas encargadas deben explicar el cronograma con claridad. Todavía no se licita la operación a las pocas empresas especializadas en su manejo en el mundo. Deben haber sistemas de seguridad, tecnología y procesos de alto costo y una instalación minuciosa. ¿Están haciendo todo eso? Que se acuerden que ya no están en campaña y es bueno no mentir por sanidad. Los quiteños no somos giles.