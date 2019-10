El mercado central de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El jueves 3 de octubre, en el Diario de su dirección se publicó una fotografía del remozado Mercado Central de Guayaquil, con un pie que al parecer no pasó la revisión de un editor escrupuloso, pues al enumerar algunos rasgos del nuevo edificio, se dice textualmente que cuenta con “16 bancas tipo patrimonial”, por esto, me gustaría saber cómo es el tipo patrimonial.

Sin embargo, es necesario recordar que el patrimonio histórico de acuerdo con el diccionario, es el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación. Por lo tanto, no se trata de un tipo o estilo, como el barroco o neoclásico, sino un valor asignado a millones de objetos diversos, no solo del país, sino de la humanidad entera, pues patrimonio tienen todos los países del globo.