¿Mercado de acaparadores o productores?

En Riobamba existe el Mercado de Productores Agrícolas, administrado por el Municipio Local, pero la realidad dista mucho de esta denominación, porque la mayoría de ciudadanos que expenden en este centro de comercialización, son los inconfundibles intermediarios, ‘revendones’ o acaparadores, que han usufructuado durante muchos años a costilla del esfuerzo, sacrificio y trabajo diario de nuestros campesinos agricultores de comunidades y parroquias rurales.

Estos comerciantes cuentan con el apoyo y autorización del Municipio de Riobamba, para trabajar y disponer a su antojo con los precios de los productos agrícolas, situación que no acontece con los marginados agricultores, quienes no tienen facilidades y garantías para comercializar directamente del productor al consumidor, sin intermediarios. Al parecer, a los miembros del directorio de la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas, poco o nada les interesa el bienestar de nuestros hermanos campesinos, que siembran para cosechar la producción agropecuaria, que luego se traslada a los centros de mercadeo, pero sin saber que serán explotados, y en muchos casos, no les permiten que todo su esforzado trabajo, sea bien remunerado.