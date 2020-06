Los medios y la democracia

LEA TAMBIÉN

Bien se dice que la prensa es consubstancial con la democracia, o que ésta no se concibe sin libertad de expresión.

Si no hubiera medios independientes y periodistas comprometidos, con su profesión, los ecuatorianos no nos enteramos de la monumental corrupción, de hoy y la del pasado.



No obstante, hay quienes, como el alcalde Yunda, que cínicamente insinúan que la prensa escandaliza.



Los regímenes dictatoriales, como el de Rafael Correa, lo primero que se proponen al tomar las riendas del poder es amordazar a la prensa con leyes, como la que aprobó Correa durante su gobierno cuya única finalidad era impedir que la prensa saque a la luz su ineficiencia y sus corruptelas.



Algunos medios de comunicación -como el diario Hoy y la revista Vanguardia- desaparecieron por la acción del Régimen, que no descansó hasta conseguir su objetivo: liquidarlos.



Y claro que hay la otra prensa, la que le hace juego al poder, la que lo ensalza a cambio de prebendas, pero esta se liquida sola. Si no veamos en que han quedado ahora los famosos medios públicos del correato.



Por eso mi saludo y respaldo a esos periodistas –mujeres y hombres- valientes que día a día se esfuerzan sin importarles el peligro en su empeño de dejar mal parados a los corruptos que fungen de autoridades.