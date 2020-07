LEA TAMBIÉN

Hace aproximadamente cuatro décadas se inició esta joven especialidad médica. Resuelve los problemas agudos de salud desde los banales hasta los más complejos.

Poco conocida, poco entendida, pero con una enorme fuerza de acción. Es el primer contacto del paciente al ingreso a un hospital, en un ambiente apresurado, anárquico, los emergenciólogos se movilizan con premura, evalúan, organizan, actúan y resuelven las necesidades prioritarias del paciente, colaboran con equipos de otras disciplinas o actúan solos. Aquí al igual que en muchas otras partes, son el único recurso sanitario al que tienen acceso gran parte de la sociedad, en un sistema de salud caótico y sin suficiente cobertura.



Pero es ahora en tiempos de covid-19, tiempos complejos; donde su razón de ser, su fuerza, su convicción, se ha puesto de manifiesto, enfrentándose cara a cara, a tan dura realidad, sin retroceder, sin darse por vencidos, sus especialistas están en la primera línea en todo el territorio, no han flaqueado, no han desistido, no han renunciado, pese a que muchos no estarán más, han caído para siempre, algunos la han vencido, pero todos continúan enfrentándose aún a riesgo de su propia salud, de su propia vida. Es la Medicina de Emergencias.