Matrimonio igualitario inconstitucional

Sin ser docto en derecho podemos afirmar que lo resuelto por la Corte Constitucional en cuanto al matrimonio igualitario se contrapone a la Constitución del Ecuador, lo que provoca indignación y vergüenza, pues el máximo organismo de control constitucional actúa contra su razón de ser. -Vamos de mal en peor-.

Cito la Carta Magna: “Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. (…)



El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección (…).”

En segundo lugar, estos grupos minoritarios ya viven como ellos desean y son reconocidos en unión libre con toda libertad, pero dicha unión jamás será matrimonio porque no son “matriz” para procrear un nuevo ser, siendo una razón más para decirles ¡no!, ya que gracias a un matrimonio (hombre y mujer) ellos llegaron al mundo.



Finalmente, la CC le pide a la Asamblea que haga las reformas legales secundarias, lo cual será imposible mientras no cambie la Constitución. Pregunto: ¿La Asamblea no respetará la Carta Magna al igual que la CC? ¿Cuál es la sanción por violentar la Ley Suprema?