Mascotas abandonadas

Cada vez que acompaño a mi mamá al supermercado veo un grupo de perros que se encuentran en la calle sin hogar.

Me percaté que varios de ellos tenían un collar en el que solo estaba su nombre, más no un número telefónico o alguna dirección para poder encontrar al dueño.



Sin pensarlo dos veces les llevé comida y agua para que puedan sobrevivir el duro mundo de la calle.



En redes sociales siempre rondan fotos de perritos que se extraviaron y piden que se difunda la información para poder localizarlos. No puedo imaginar el dolor de las personas que han extraviado a sus caninos.



Pero me llama mucho la atención de cómo existen personas que los abandonan y otras que los cuidan como si fueran lo más apreciado que tienen en la vida.



Aun pienso cómo será la vida de los caninos en las calles, esperando a sus dueños, buscando comida, un techo donde cobijarse, y una familia para brindar amor y alegría en estos tiempos difíciles de pandemia.



No los abandonemos y no hagamos daño a estos seres que lo único que quieren es brindarnos alegría.