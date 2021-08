Más de lo mismo en la Asamblea

Marco Antonio Medina Moncayo

Con bombos y platillos se presentaron ante el pueblo ecuatoriano los nuevos asambleístas y en forma unánime proclamaron una lucha sin cuartel en contra de la corrupción y en los primeros 100 días reflejan lo contrario, es decir el demonio de la corrupción sigue imperando y controlando a la primera función del estado, la Asamblea Nacional.

Aducen que son nuevos la gran mayoría de asambleístas y sin experiencia política. Las manchas ya no interesan para este grupo colegiado, porque siguen los malos ejemplos que los dejaron la anterior.

Una vergüenza nacional lo que acaba de dictaminar el CAL, de suspender ocho días a la asambleísta que recomendó que “roben, pero que roben bien” y lo hicieron con el voto unánime de todos sus integrantes, lo que demuestra el mal llamado espíritu de cuerpo para que sigan haciendo de las suyas.

Y ahí no termina todo, aparecen nuevamente los malditos diezmos exigidos por la no menos importante segunda vicepresidenta de la Asamblea , parece que no estuvo enterada a través de los medios comunicación, de que sus antecesores que hicieron lo mismo, fueron sentenciados con años de cárcel, las justificaciones de estas asambleístas no convencen para nada a la ciudadanía y deberían ser presionadas para que den un paso al costado y el pueblo deberíamos exigir para que puedan recibir seminarios sobre ética y moral, que es lo que les hace falta a la gran mayoría de sus integrantes y no importa de qué clase social provengan, porque hay hogares y familias que instruyen bien sobre estos principios, para saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, que pena, más de lo mismo en esta Asamblea, ojalá se ponga un pare a estas malas costumbres.