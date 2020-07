Mano dura con los corruptos señora Fiscal

LEA TAMBIÉN

A pesar de que muchos ecuatorianos no la conocemos personalmente, pero podemos discernir e imaginar que usted está haciendo su mejor esfuerzo para que nosotros, los ciudadanos, volvamos a confiar en la justicia venida a menos desde hace mucho tiempo pero sin parangón desde la década perdida en todos los aspectos, menos en la corrupción de sus integrantes del malhadado gobierno de la Revolución Ciudadana ,y que a la fecha con el actual gobierno han quedado muchos enquistados con estas taras morales y éticas, lo que debe prevalecer en un servidor público, en cada institución sea pública o privada, es la integridad y la honestidad, pilares importantes de los hombres de bien. Reconocemos que la tarea por usted iniciada no es fácil, por la presión política y los grupos de poder corruptos que no quieren que se llegue a la trillada palabra “hasta las últimas consecuencias”, siga adelante con mano dura señora Fiscal.