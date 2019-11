LEA TAMBIÉN

A propósito de los pasados días del paro, hubo un líder guayaquileño, que sin ostentar dignidad de elección popular alguna, levantó su voz para pedirles a los indígenas que no lleguen a Guayaquil, que les cerrarían paso; y aunque esa acción puede menguar una proyección electoral próxima de ese líder que alzó su voz, hubo un resultado, los promotores del paro dejaron a Guayaquil tranquila.

En Quito sucedió algo distinto, los “marchistas” entraron a la ciudad y el líder del cabildo quiteño, que ahora “dice” propició el diálogo entre el Gobierno y los indígenas, fue manco y silencioso no alzó ni una mano para impedir la destrucción y el vandalismo; peor aún no dijo ni “pío”, fue cómplice silencioso; y, hasta viajó fuera de la ciudad.



Pasaron las manifestaciones y los dolidos residentes de nuestra capital, incluidos hijos de chagras, chagras y hasta quiteños de cepa, mujeres, hombres y hasta niños limpiaron las escenas de los desmanes, lavaron calles, plazas y aceras y hasta pintaron fachadas; y, el Alcalde ratificando su calidad de manco no salió escoba en mano para ayudar y, acorde con su calidad de líder silencioso, ni siquiera agradeció por resolución del Cabildo a esos residentes que supieron ayudar a paliar en algo la destrucción de nuestra querida ciudad.



Quito se merece otra calidad de líder que no sea ni manco ni silencioso.