No todo esta mal

Me asignaron un turno para ser vacunado contra el covid, en el Colegio Central Técnico de esta ciudad, en la mañana del 6 de Abril a las 9 y 30. ¡Oh sorpresa!, dos militares al ingreso al plantel nos informaban a donde teníamos que dirigirnos los cientos de personas interesadas en la vacuna.

Más adelante, en un espacio bastante grande, habían colocado un número suficiente de sillas para esperar hasta ser llamadas. De pronto apareció una doctora del Ministerio de Salud, quien dio preferencia en la atención a las personas que se movilizaban en sillas de ruedas y a quienes portábamos un bastón, como en mi caso.



Previamente nos habían tomado datos de signos vitales, procediendo después a registrarnos en uno de los computadores, con lo cual estábamos listos para ser vacunados.



Posteriormente, nos pedían que ingresáramos a una sala donde se debía esperar unos 20 minutos para conocer si se presentaban o no reacciones adversas, lo cual en mi caso, luego de medir nuevamente mis signos vitales, dieron por terminada mi vacunación, antes de una hora.



La larga historia que he contado, entiendo que no es, desde luego, lo que les pasa a la mayor parte de personas, porque en varios casos, según informa la televisión, no han podido atender a nadie, porque simplemente no habían llegado las vacunas, por lo cual me permito resaltar mi experiencia personal para destacar que en algunos casos la atención es muy buena y merece ser felicitada, pero no en todos, como el Presidente Moreno cree, por estar mal informado.



Para conocer la verdad, lo recomendable sería que personas serias y de confianza, visiten los diferentes centros de atención, para saber con que normalidad se está atendiendo “a todos los ciudadanos”, porque mi caso es de excepción, por obra y gracia de algún santo.