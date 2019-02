El Estado, mal administrador

LEA TAMBIÉN

EL COMERCIO en su edición del 4 de febrero publica una investigación respecto a la falta de armamento de la Policía, sobre lo cual es necesario destacar lo siguiente:

1.- No es necesario dotar de armas de fuego a todo el personal policial, porque muchos de ellos cumplen exclusivamente “tareas administrativas”, con lo cual su déficit sería menor.



2.- Existiría “un millón de cartuchos embodegados” que estarían próximos a concluir su vida útil; sin embargo, cuando deben enfrentarse determinados momentos de inseguridad, se estarían retirando las municiones repartidas al personal, para redistribuirlas.



3.- Con la poca experiencia que varios oficiales y tropa declaran, al no haber disparado en los “últimos años”, resulta improcedente reclamarles por no ametrallar al victimario de Ibarra.



Creo que, en general, en casi todas las acciones públicas nos falta preparación y experiencia.