Maestro de excelencia desde la investigación

Hace unos días participamos en el XII Concurso Nacional y VII Iberoamericano de Excelencia Educativa, organizado por la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina - Fidal. Quedamos admirados por su gran trabajo de maestros y la superación constante en la transmisión de valores, conocimientos, habilidades, destrezas, que converjan todos ellos en un mayor progreso.

Ello me hizo reflexionar, que el educador debe amar su profesión; hoy es de vital importancia que el maestro sea un experto en informática, creativo para sus clases, ya que los medios audiovisuales, material didáctico, videos, redes sociales, plataformas, entre otros; son parte medular de la enseñanza. La enseñanza dejo su exclusividad del aula y de sus cuatro paredes.



La excelencia educativa, no solo viene de lo carismático, moral y de la buena enseñanza que pueda presentar un maestro en el aula, sino cómo este imparte sus clases, es decir a través de qué medios transmite sus conocimientos. Es así, que me convertí en el inventor de tecnología para mis colegas maestros de escuelas y colegios, basándose en la investigación educativa.



Ser maestro implica, apreciar de cerca el problema; una de ellas es las dificultades emocionales, relacionado con la apatía hacia las matemáticas, convirtiéndose en un serio y difícil problema para el educador. Por tal razón, la matemática debe haber pautas; para que cuyo estudio sea significativo, de esta manera se logre que los estudiantes sean capaces de mejorar su rendimiento.