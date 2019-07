Ser madre de un niño con malformación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuando nació mi hija Itzayana yo sentí mucho dolor. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Su cara estaba deformada por una protuberancia en la nariz. Mi familia empezó a decir que era: “labio leporino”, pero un médico me dijo que no use esa palabra, porque “leporino” viene de la palabra “liebre” y reducir a un humano a una categoría animal, es un insulto. Y después me explicó que era una malformación congénita. Sinceramente, a veces me siento mal al ver la cara que ponen al ver a mi hija, es como si vieran a un monstruo y eso me duele.

Visité a un otorrinolaringólogo que analizó a mi hija y me dijo que iba a necesitar una operación y me recomendó la fundación Operación Sonrisa. Me enteré de la convocatoria en el Hospital Los Ceibos del Seguro con médicos de la fundación. Fui un día antes y dormí en las afueras del hospital para ser una de las primeras al día siguiente. Valió la pena, mi hija fue beneficiada y tuve una emoción grande, porque ella tenía la esperanza de ser una niña normal.



La atención fue como estar una clínica privada, excelentes profesionales, cálidos y pendientes.



Una operación pagada cuesta USD 2.000, nosotros somos personas humildes, por eso agradezco a Operación Sonrisa y al IESS, ya que no con una cirugía no se acaba el problema, tengo que darle un seguimiento, todo niño con malformación necesita soporte psicológico, rehabilitación física, atención odontológica, terapia de lenguaje, visitas al cirujano y al otorrino para evitar que tenga problemas respiratorios. Estos organismos que ayudan están manejados por espíritus compasivos. Gracias autoridades, médicos y enfermeras, por mirar donde nadie ve y por hacer lo que nadie hace, Dios los bendiga.