Luz en la oscuridad socialista, El Comercio 113 años

Como toda la Prensa Nacional, en 113 años EL COMERCIO con la información de “doble-vía” entre los hechos, la investigación periodística y la opinión ciudadana para un mejor Ecuador, muy a pesar, de la mordaza de la 35 del autócrata Correa. Felicitaciones, sigan con la mística de sus fundadores, la familia Mantilla-Jácome (como otros medios), a los socialistas no les gusta las empresas familiares. El país exige la verdad del secuestro y asesinato de los ecuatorianos en la frontera norte en 2018, tres funcionarios del diario y la pareja. 1) Escondieron los nombres. 2) Dijeron que las conversaciones iban bien para su retorno. 3) Todos los funcionarios claves e ineptos fueron premiados con otros cargos. 4) La documentación desclasificada fue una burla. 5) ¿Guacho pedía que sus “pares” le devuelvan el cargamento de 10 millones? 6) ¿Por qué no los canjearon con 5 miembros de Guacho presos? 7) ¿A quién protegían?, el Ecuador vio atónito que el correísmo dio luz verde al narcotráfico, recibieron aportes de las FARC y

¿del narcotráfico?, negaron que el Cartel de Sinaloa (y otros), operaba en el país, hecho que sólo con la “Justicia Internacional” salió a la luz. 8) El plazo una burla, ¿para qué lo capturen, se entregue o huya?, etc. La Prensa Nacional y familiares, pidan ayuda a la prensa de Colombia, al Diario El Tiempo, Revista Semana, al presidente Duque, al egregio F. Londoño H., quien señala que, con Santos de 45 mil hectáreas de coca pasaron a 250 mil, en el gran-negocio y flagelo que envilece y mata a niños, jóvenes, adultos y autoridades de todo el mundo.



Juan Carlos Cobo Rueda